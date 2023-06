Messi ou Ronaldo: un scientifique tranche le débat sur le GOAT

-Publicité-

Le débat de longue date sur qui est le plus grand joueur de tous les temps entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo a été tranché par le Dr Ian Graham, directeur de recherche à Anfield, qui a plébiscité l’Argentin.

La rivalité entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo continue de fasciner les experts du foot, alimentant des débats sans fin sur qui est le plus grand joueur des temps modernes – ou jamais. Les deux icônes mondiales ont toutes deux marqué plus de 800 buts en carrière et ont remporté 76 trophées majeurs entre elles. Ils partagent également neuf titres en Ligue des champions, leur rivalité atteignant son paroxysme lorsqu’ils étaient respectivement en Liga, au FC Barcelone et le Real Madrid.

De nombreux fans et experts pensent que le pendule a basculé vers l’Argentin l’année dernière, lorsqu’il a aidé l’Albicéleste à remporter la Coupe du monde au Qatar. Quoi qu’il en soit, le transfert confirmé du joueur du PSG à l’Inter Miami a marqué la fin d’une époque, car aucune des deux superstars n’exercera désormais son métier en Europe avec Ronaldo jouant dans la Saudi Pro League.

Le Dr Ian Graham, qui devrait quitter son poste de directeur de recherche à Anfield, a donné son propre point de vue sur le sujet. Cependant, ses opinions ne sont pas basées sur le tribalisme ou le favoritisme, mais plutôt sur une recherche et une analyse approfondies des données. « C’est Messi », a-t-il déclaré au Cheltenham Science Festival cette semaine.

« La différence est que Messi est aussi un milieu de terrain offensif de classe mondiale. Les chances qu’il crée pour ses coéquipiers sont d’un ordre de grandeur supérieur à Ronaldo. Messi fait brillamment deux boulots. Ronaldo fait un travail avec brio. C’est la différence« , a-t-il expliqué. Reste à savoir si son point de vue fera l’unanimité.

