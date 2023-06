Mercato: Ronaldo évoque les probables venues de Messi et Benzema en Arabie Saoudite

Cristiano Ronaldo a également réagi aux rumeurs qui envoient Lionel Messi et Karim Benzema en Arabie Saoudite la saison prochaine. Et l’attaquant d’Al Nassr est pour cette perspective.

Il est très probable que Karim Benzema et Lionel Messi évoluent en Saaudi Pro League la saison prochaine. Champion d’Arabie Saoudite, Al Ittihad courtise le capitaine du Real Madrid et le club rival d’Al Hilal rêve de signer l’attaquant du PSG. Si ces propositions sont acceptées, ils auront la possibilité de jouer dans le même championnat que Cristiano Ronaldo.

Une perspective qui enchante le quintuple Ballon d’Or. Lors d’une interview avec le compte officiel de la Saudi Pro League, la superstar portugaise a exprimé sa joie de voir le génie argentin et le buteur français rejoindre son championnat au Moyen-Orient. « Ils sont les bienvenus… le championnat va s’améliorer et compte déjà de merveilleux joueurs étrangers et arabes« , a-t-il déclaré.

Lors de sa première saison avec Al Nassr, Ronaldo a terminé deuxième du championnat derrière Al Ittihad. La saison prochaine, son objectif principal sera de remporter le championnat.

