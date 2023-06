Mercato: Leo Messi a choisi son futur club

-Publicité-

Lionel Messi devrait rapidement rebondir en MLS selon plusieurs médias. Le champion du monde 2022 dispose même déjà d’un accord de principe avec l’Inter Miami, selon RMC Sport.

En fin de contrat avec le PSG, Lionel Messi était annoncé avec insistance du côté de l’Arabie saoudite. Mais, après avoir convaincu Cristiano Ronaldo ou encore Karim Benzema la première division saoudienne, le pays du Golfe devrait essuyer un échec dans ce dossier. Et la Pulga ne rejoindra pas non plus le FC Barcelone. En effet, selon plusieurs médias ce mercredi, le champion du monde 2022 va poursuivre sa carrière du côté de l’Inter Miami, dans la Major League Soccer, le champion de foot des Etats Unis.

Le journaliste Guillem Balague se montre d’ailleurs catégorique à ce sujet: « Messi a décidé. Sa destination: l’Inter Miami. » D’après les informations de RMC Sport, Lionel Messi a même déjà un accord de principe avec l’équipe de David Beckham, pour un salaire annuel de 50 millions d’euros, bien que rien n’ait encore été signé. Il convient de noter que Messi avait également un accord de principe avec Al-Hilal en Arabie saoudite.

Après avoir passé de longues semaines en vacances à Miami, Lionel Messi va donc s’installer dans la durée dans la cité floridienne. Le septuple Ballon d’Or va ainsi découvrir le troisième club de sa carrière après Barcelone et le Paris Saint-Germain. Conspué pour son dernier match en France, Lionel Messi sera certainement accueillie en véritable légende par les supporters américains.

