Mercato: le Bayern Munich a fixé le prix de Robert Lewandowski

Alors qu’il a longtemps annoncé qu’il veut conserver Robert Lewandowski, le Bayern Munich est désormais décidé à laisser partir Robert Lewandowski. Mais les Bavarois ne veulent céder leur star que sous certaines conditions.

Robert Lewandowski va-t-il quitter le Bayern Munich au prochain mercato d’été? Sous contrat avec le club bavarois jusqu’en fin juin 2023, le géant polonais ne cache plus ses envies de départ et en aurait même informé la direction bavaroise. L’entourage du joueur de 33 ans s’en est également mêlé en révélant que des négociations seraient en cours entre le Barça et l’ancien avant-centre de Borussia Dortmund. Une information démentie dans la foulée par les Blaugrana qui n’ont cependant pas nié leur intérêt pour le capitaine de la Pologne.

Des agitations qui n’inquiètent nullement le Bayern Munich. Les champions d’Allemagne en titre sont même décidés à laisser partir leur star mais sous certaines conditions. Selon les informations de Di Marzio, le géant munichois souhaiterait récupérer entre 70 et 80 millions d’euros pour libérer son attaquant. Une somme jugée excessive par le Barça. Les Blaugranas ne seraient pas prêts à débourser plus de 30 millions d’euros pour s’offrir le joueur de 33 ans.

Le premier prix demandé par le Bayern pour Robert Lewandowski se situe entre 70m et 80m, tandis que Barcelone ne voudrait pas dépenser plus de 30m pour l’attaquant @DiMarzio — Actualité – Barça (@ActualiteBarca) April 12, 2022

Mais avec des candidats comme Liverpool, le PSG ou encore Manchester City qui sont également dans la course pour s’attacher les services du Polonais, pas sûr que ce montant freinerait leur envie. Mais Lewandowski en a-t-il vraiment envie? Car si le meilleur buteur de la Bundesliga cette saison rêve d’évoluer sous les couleurs catalans, séduit par le style de jeu de Xavi, le Munichois n’a jamais indiqué qu’il s’intéresse également à d’autres écuries européennes.

