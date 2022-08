Mercato: « Je suis heureux à Manchester City », Bernardo Silva ferme la porte au Barça

Buteur dimanche soir lors du nul face à Newcastle (3-3) en Premier League, Bernardo Silva s’est une nouvelle fois prononcé sur les rumeurs l’envoyant loin de l’Angleterre. Et le Portugais a réitéré sa fidélité à Manchester City.

Longtemps associé au Barça, Bernardo Silva ne quittera finalement pas Manchester City. La star portugaise avait été annoncé ces dernières semaines chez les Blaugranas. Le média catalan Sport avait même révélé que le club culé a déjà trouvé un accord avec le Lusitanien pour un transfert du quadruple champion d’Angleterre, sous contrat avec les Skyblues jusqu’en juin 2025.

Pep Guardiola avait pour sa part constamment réitéré sa détermination à garder Silva à l’Etihad Stadium, l’ancienne star de l’AS Monaco jouant un rôle clé pour les champions de Premier League.

Alors qu’il avait jusqu’ici entretenu le flou sur son choix de partir ou rester cet été chez les Skyblues, l’international lusitanien a cette fois-ci affiché publiquement sa position. Et le joueur de 29 ans a décidé de poursuivre sa carrière chez les champions d’Angleterre en titre.

« Je suis heureux ici. Je fais tout ce qui est possible pour aider le club et je suis très concentré », a confié Silva à Marca, dimanche soir, après le match nul arraché par Manchester City face à Newcastle (3-3), en troisième journée de Premier League. Le Portugais avait marqué le troisième but de son équipe, insuffisant cependant pour permettre aux Cityzens de rattraper Arsenal, leader du championnat avec trois victoires en trois rencontres.

#FCB 🔵🔴



🎙️ Bernardo Silva: "Estoy feliz en el Manchester City"



🗣️ "Es un club que me adora y al que yo adoro. Estoy haciendo todo lo posible para ayudar al equipo"https://t.co/0IyoGsAaqF — Diario SPORT (@sport) August 22, 2022