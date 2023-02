Mercato Chelsea: le PSG rouvre le dossier Pierre Emerick Aubameyang

En difficulté à Chelsea cette saison, Pierre Emerick Aubameyang pourrait filer au PSG où les dirigeants parisiens ont rouvert ce dossier.

C’est un secret de polichinelle. Pierre Emerick Aubameyang vit une situation compliquée à Chelsea. Arrivée avec faste cet été en provenance du FC Barcelone, l’attaquant gabonais est depuis cantonné à jouer les seconds rôles. Pas retenu avec les Blues dans la liste pour la phase finale de la Ligue des champions, la Panthère voit son avenir avec les Londoniens s’assombrir d’avantage. De quoi précipiter son départ?

En tout cas, plusieurs clubs sont déjà à l’affût pour accueillir l’ancien de Dortmund si ce dernier viendrait à rompre les amas avec le club anglais. Au rang de ceux-ci, le PSG. Les Parisiens qui avaient par le passé exploré la piste du Gabonais seraient revenus à la charge. En effet, d’après Media Foot, Luis Campos se serait penché sur la situation de Pierre-Emerick Aubameyang.

En 2017, alors qu’il portait encore la tunique de Dortmund, PEA avait déjà indiqué qu’il ne serait pas contre un challenge chez les Rouge & Bleu. « Au début du mois de juin, j’avais rencontré Nasser Al-Khelaïfi. C’était juste avant qu’Antero Henrique arrive. Et une fois qu’il est arrivé, il a décidé qu’il ne voulait pas me prendre. Si Al-Khelaïfi voulait me recruter ? Oui, exactement », avait confié le Gabonais à RMC Sport.

Le Los Angeles FC veut boucler le prêt d’Aubameyang

Mais selon le site Relevo, l’avenir d’Aubameyang pourrait se dessiner du côté des Etats-Unis. D’après le média, des discussions auraient été lancées entre le Los Angeles FC et Chelsea pour une potentielle opération, le mercato hivernal étant encore ouvert en Major League Soccer. D’après les informations de Goal, le LA FC travaillerait sur un prêt initial afin de ne pas dépasser la limite de sa masse salariale. Dossier à suivre…..