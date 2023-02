Mercato: après Cristiano Ronaldo, Manchester United veut virer 3 stars

Selon les médias anglais ce mardi matin, Manchester United veut se débarrasser d’Anthony Martial, Harry Maguire et Alex Telles lors du prochain mercato estival.

Après avoir réglé l’épisode Cristiano Ronaldo en fin d’année 2022, Manchester United veut à nouveau dégraisser son effectif et le club compte se débarrasser de trois stars devenues indésirables pour certaines d’entre elles sous la direction de Erik ten Hag. Ainsi, selon le Manchester Evening News, les Mancuniens vont trouver un point de chute pour Anthony Martial dès cet été. Bien que le joueur français soit apprécié par son coach, ses trop nombreuses blessures auront eu raison de la patience des dirigeants de MU.

Un départ pratiquement acté donc. Mais l’ancien joueur de Monaco ne partira pas seul à en croire le Daily Mail. En effet, deux autres stars de l’ effectif seront poussées vers la sortie au prochain mercato : Harry Maguire et Alex Telles. Les deux défenseurs ont été totalement relégués sur le banc de touche depuis l’arrivée de ten Hag et il ne serait pas plus mal pour eux d’aller se relancer ailleurs.

Pour rappel, après un départ compliqué, Manchester United joue de nouveau les premières places en Premier League. Les Red Devils sont en effet troisièmes du championnat anglais à seulement 8 points du leader Arsenal. Erik ten Hag est donc en train de faire changer de dimension au club mancunien.