Mercato: après Benzema, Al-Ittihad veut frapper un autre gros coup

-Publicité-

Selon les informations du journaliste Fabrizio Romano ce mardi, N’Golo Kanté s’apprête à rejoindre l’attaquant Karim Benzema à Al-Ittihad.

Et si l’Arabie saoudite devenait la place forte du football dans les années à venir? En-tout cas, le pays de la péninsule arabique travaille dans ce sens. Et pour y arriver, l’État pétrolier à une stratégie : attirer les plus grandes stars de la planète dans leur championnat. Après Al Nassr qui a signé Cristiano Ronaldo en décembre dernier, c’est autour de Al Ittihad de frapper fort en s’offrant Karim Benzema. Et l’actuel champion de la Saudi Pro League ne veut pas s’arrêter là.

D’après les informations du journaliste Fabrizio Romano ce mardi, le club saoudien est sur le point de s’offrir un autre Français, en la personne de N’Golo Kanté. En fin de contrat avec Chelsea, le milieu de terrain des Blues était annoncé avec insistance dans le viseur de plusieurs clubs saoudiens ces derniers jours et il a visiblement choisi de poursuivre sa carrière avec Al-Ittihad.

- Publicité-

Alors que certains détails restent à finaliser, un accord semble être sur le point d’être conclu pour l’ancien joueur de Caen, qui pourrait signer un contrat jusqu’en juin 2025 avec un salaire annuel estimé à 100 millions d’euros. Le champion en titre de la Saudi Pro League est bien parti pour conserver son titre la saison prochaine, avec ce mercato de folie.

L’Arabie saoudite continue d’afficher ses grandes ambitions sur le marché du football, dans le but de développer ce sport. Plusieurs autres grands noms comme Sergio Ramos, Lionel Messi ou encore Luka Modric sont toujours ciblés.

Articles similaires