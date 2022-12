Mercato: annoncé à Al Nasr en Arabie Saoudite, Cristiano Ronaldo réagit

En zone mixte après la victoire du Portugal face à la Suisse (6-1) en huitième de finale du Mondial 2022, Cristiano Ronaldo a répondu aux rumeurs l’envoyant à Al Nasr en Arabie Saoudite. Et CR7 a assuré que rien n’est vrai dans ces allégations.

Sans club depuis son départ de Manchester United, Cristiano Ronaldo fait l’objet d’une forte spéculation autour de son avenir. Lundi dernier, le quotidien Marca avait lâché une énorme bombe sur le futur de la star portugaise. Le journal espagnol informe que l’ancien Red Devil s’est engagé avec le club saoudien d’Al Nasr.

Qatar 2022 Match à venir Fifa Coupe du Monde Croatie - - Brésil Fifa Coupe du Monde Pays-Bas - - Argentine Fifa Coupe du Monde Angleterre - - France Derniers Résultats Fifa Coupe du Monde Portugal 6 1 Suisse Fifa Coupe du Monde Maroc 0 0 Espagne Fifa Coupe du Monde Brésil 4 1 Corée du Sud Fifa Coupe du Monde Japon 1 1 Croatie

D’après le site ibérique, le quintuple Ballon d’or va prendre officiellement fonction à partir du 1er janvier 2023, jour de la signature de son contrat, pharaonique avec un salaire brut de 200 millions d’euros par an.

Une folle information parvenue jusque dans les oreilles de CR7 qui a finalement réagi. Au détour d’un arrêt rapide en zone mixte après la victoire logique du Portugal face à la Suisse (6-1), mardi, en huitième de finale de la Coupe du monde 2022, l’ancien buteur madrilène a botté en touche ces allégations. « Non, ce n’est pas vrai », a sobrement répondu le Portugais.

L’Arabie Saoudite ne lâche pas Cristiano Ronaldo

Une réponse qui ne va certainement pas convaincre la presse sportive surtout que l’Arabie Saoudite est prête à toutes les folies pour enrôler celui qui est considéré comme l’un des meilleurs joueurs au monde. L’autre club saoudien, Al Hilal, qui avait tenté de recruter Ronaldo l’été dernier….en vain, compte déjà revenir à la charge pour le quintuple ballon d’or.

C’est Yasser Al-Misehal, président de la Fédération saoudienne, qui l’a confié à The Athletic dans une interview où il révélait les ambitions de son pays pour le natif de Madère. «Nous aimerions voir un joueur comme Cristiano Ronaldo jouer dans la Ligue saoudienne », a confié Yasser Al-Misehal.

« Cela apporterait un énorme retour positif et ce serait une grande nouvelle pour tout le monde. Je suis sûr que tout le monde connaît les réalisations et les records de Cristiano Ronaldo, qui est aussi un grand modèle en tant que joueur. Je me dis: ‘Pourquoi pas?’. Je suis sûr que ce serait un accord très coûteux, bien sûr, mais nous avons vu nos clubs obtenir des revenus plus élevés au cours des deux dernières années. Nous avons déjà vu de grands joueurs qui jouaient en Premier League venir en Ligue saoudienne. J’aime Cristiano Ronaldo en tant que joueur et j’aimerais le voir jouer en Arabie saoudite. Une offre en janvier ? Pour être honnête, je n’ai pas la réponse », a ajouté le président de la fédération saoudienne. Affaire à suivre….