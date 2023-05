Mercato: accord entre le Real Madrid et Dortmund pour Bellingham

-Publicité-

Selon les informations de Marca, un accord a été trouvé entre le Borussia Dortmund et le Real Madrid pour le transfert du jeune milieu anglais. Un montant de 100 millions d’euros est évoqué pour finaliser l’opération.

Alors que la presse espagnole avait annoncé il y a quelques jours qu’un accord avait été trouvé entre Jude Bellingham et le Real Madrid pour son transfert cet été, Marca assure ce vendredi que les Merengue ont avancé sur le dossier. Selon le journal pro-madrilène, l’équipe présidée par Florentino Perez a déjà trouvé un accord avec le BVB pour finaliser l’arrivée du jeune prodige anglais, au terme d’une visite des membres du club espagnol en Allemagne. Le journaliste renommé Fabrizio Romano a corroboré cette tendance et a précisé, par la même occasion, qu’aucun autre joueur ne sera inclus dans la transaction finale.

Le Real Madrid va tout de même devoir mettre la main à la poche pour s’offrir Jude Bellingham. En effet, toujours selon Marca, le transfert de l’international Anglais devrait atteindre la somme impressionnante de 100 millions d’euros. Un contrat de six ans est évoqué par le média madrilène. Pour rappel, Manchester City et Liverpool avaient été un temps dans la course, mais semblent donc définitivement distancés. En plus, il faudra y ajouter les éventuels bonus liés à ses performances ou à son nombre de matchs. Cette transaction le placerait ainsi sur le podium des transferts les plus coûteux de l’histoire du club, aux côtés de joueurs tels qu’Eden Hazard et Gareth Bale, et devant même Cristiano Ronaldo.

La même source ajoute que l’information a déjà été portée à l’entraîneur du Real Madrid, Carlo Ancelotti. Un renfort de poids donc pour l’entraîneur italien, qui pourra compter sur un jouer fort pour faire la transition avec le vétéran Luka Modric, qui se rapproche de la fin de son aventure à Madrid.

