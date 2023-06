Maroc: la pré-liste de Reynald Pedros pour le Mondial féminin 2023

Le sélectionneur national du Maroc, Reynald Pedros, a dévoilé ce lundi, la liste provisoire des joueuses retenues pour la Coupe du monde féminine 2023 en Australie-Nouvelle-Zélande.

Après le Nigéria le weekend dernier, c’est au tour du Maroc de dévoiler sa liste pour le Mondial féminin qui aura lieu sur le continent océanien. Mais contrairement à son homologue des Super Eagles qui a publié son groupe définitif, le sélectionneur des Lionnes de l’Atlas, Reynald Pedros, a communiqué une pré-liste de 38 joueuses. Dans ce groupe élargi, on retrouve les cadres comme la milieu de terrain et capitaine Ghizlane Chebbak, mais aussi Zineb Radouani en défense et Fatima Tagnaout sur l’aile. Présentes à la dernière CAN de la catégorie, Yasmin Mrabet, Rosella Ayane et Nesryne El Chad sont également retenues.

Le groupe prendra part à un mini stage de préparation où il affrontera en amical, l’Italie (1er juillet), la Suisse (5 juillet) et la Jamaïque (16 juillet). La liste définitive sera communiquée 10 jours avant la compétition. Pour rappel, le Maroc est logé dans le groupe H avec l’Allemagne, la Colombie et la Corée du Sud. Le Mondial féminin aura lieu du 20 juillet au 20 août 2023 en Australie-Nouvelle-Zélande.

📷 بعض الصور من الندوة الصحافية للسيد رينالد بيدروس



Pictures from the press conference announcing FIFA Women's World Cup Australia & New Zealand 2023™️ Pre-selection list#DimaMaghrib 🇲🇦 #OneGameOneFamily #AtlasLionesses pic.twitter.com/hzCZnk6KGh — Équipe du Maroc (@EnMaroc) June 19, 2023

