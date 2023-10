Maroc 6è, Kenya 7è, RDC 10è: le top 10 des pays les plus riches d’Afrique selon le FMI

Le Fonds monétaire international (FMI) a récemment publié son rapport sur la richesse mondiale mesurée en fonction du Produit intérieur brut (PIB), à prix courant et exprimé en dollars. Ce rapport met en évidence les projections de croissance économique en Afrique jusqu’en 2028, ce qui permet d’établir le nouveau classement des pays les plus riches du continent.

Ce classement des 10 pays les plus riches d’Afrique présente quelques changements par rapport aux années précédentes. En effet, il regroupe principalement les pays les plus peuplés et disposant d’importantes ressources naturelles telles que le pétrole, le gaz et les minerais. Sur la période 2021-2028, le PIB cumulé de ces pays augmentera de manière significative, passant de 2 000 milliards à 3 145 milliards de dollars, soit une progression de 57,25%.

En tête de ce classement, nous retrouvons le Nigeria, dont le PIB est estimé à 477 milliards de dollars en 2022. Il est suivi de près par l’Égypte, avec 475 milliards de dollars, puis par l’Afrique du Sud, avec 406 milliards de dollars. Ces trois pays sont suivis par l’Algérie, le Maroc et le Kenya, qui constituent également des acteurs économiques importants sur le continent.

Cependant, ce classement n’est pas figé. La Côte d’Ivoire et le Ghana ont quitté le top 10, laissant place à l’Angola qui fait son retour grâce à l’envolée du cours du baril de pétrole, dont il est le deuxième producteur africain, ainsi qu’à la République démocratique du Congo (RDC) qui entre dans ce classement grâce à sa production minière et aux réformes mises en place par les autorités.

Le Nigeria, en tant que leader économique du continent, devrait garder sa première place grâce à ses importantes réserves de gaz et à sa démographie de 220 millions de consommateurs. Son PIB devrait passer de 477 milliards de dollars en 2022 à 915 milliards de dollars en 2028, creusant ainsi l’écart avec l’Égypte, qui occupe la deuxième place dans ce classement. Le PIB de l’Égypte devrait passer de 475 milliards de dollars aujourd’hui à 510 milliards de dollars en 2028.

Le Maroc, classé 6e, maintient sa position avec un PIB estimé à 138 milliards de dollars en 2022. Quant à l’Angola, il fait son retour dans ce top 10 grâce à l’augmentation du cours du baril de pétrole, et son PIB devrait atteindre 121 milliards de dollars en 2022, le plaçant ainsi à la 8e position.

Ce nouveau classement du FMI sur la richesse mondiale mesurée en fonction du PIB met en évidence les dynamiques économiques en Afrique. Il est important de noter que cette croissance économique n’est pas uniforme dans tous les pays de ce classement. Certains pays connaîtront une forte croissance, tandis que d’autres pourraient faire face à des ralentissements temporaires.