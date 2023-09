Maroc 2è, Ghana 9è: le Bénin dans le top 10 des pays africains avec la meilleure qualité de vie numérique

- Publicité-

La société informatique Surf Shark a récemment publié le classement 2023 des pays avec la meilleure qualité de vie numérique. En Afrique, l’Afrique du Sud se positionne en tête de ce classement, suivi du Maroc et du Kenya.

Le classement 2023 des pays africains dotés de la meilleure qualité de vie numérique est désormais disponible. Cette étude, qui se base sur plusieurs critères tels que la disponibilité et la qualité de la connexion, la qualité des infrastructures et la sécurité électronique, offre un aperçu fascinant de la situation numérique en Afrique.

Sans surprise, l’Afrique du Sud s’est hissée au sommet de ce classement, caracolant en tête du continent africain en matière de qualité de vie numérique. À l’échelle mondiale, l’Afrique du Sud se classe honorablement à la 72ème place, démontrant ainsi la robustesse de ses infrastructures numériques et de son environnement sécurisé en ligne. Le Maroc s’est démarqué dans ce classement, occupant la deuxième position au niveau continental et la 75ème place au niveau mondial. Le Kenya vient ensuite en troisième position et 76e au plan mondial.

L’Île Maurice se positionne à la quatrième place, suivie de près par la Tunisie à la cinquième place et l’Égypte à la sixième place. Ces pays se distinguent par leur engagement envers l’amélioration de la qualité de vie numérique de leurs citoyens. Le Nigéria, la nation la plus peuplée d’Afrique, s’est positionné également solidement dans le top 10, occupant la septième place au niveau continental et la 62ème place mondiale en ce qui concerne la qualité de la connexion. Le top 10 africain en matière de qualité de vie numérique comprend également l’Algérie à la huitième place, et le Ghana à la neuvième place. Le Bénin, souvent moins mentionné dans les discussions sur la technologie en Afrique, mérite une place d’honneur dans ce classement en se classant dixième en Afrique.

Les critères d’évaluation

Le classement de Surf Shark s’est basé sur plusieurs critères, notamment l’accessibilité au réseau, la qualité de la connexion, les infrastructures électroniques, la sécurité électronique, la fiabilité des services en ligne et l’adaptabilité à l’intelligence artificielle. Ces éléments ont permis d’obtenir une image complète de la qualité de vie numérique dans chaque pays évalué.

Parmi les performances notables dans ce classement, on peut citer l’Angola, qui se distingue par son accessibilité au réseau (12ème mondial), le Kenya, reconnu pour ses excellentes infrastructures électroniques (68ème mondial), et le leadership du Maroc en matière de sécurité électronique (40ème mondial). L’Afrique du Sud excelle quant à elle en termes de service en ligne et d’adaptabilité à l’intelligence artificielle (61ème mondial).

Top 10 des pays africains avec la meilleure qualité de vie numérique :

Afrique du Sud Maroc Kenya Île Maurice Tunisie Égypte Nigeria Algérie Ghana Bénin