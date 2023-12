Mariage homosexuel: l’Archevêque d’Abidjan sort de son silence et fait des recommandations (image)

- Publicité-

Suite à la déclaration du Vatican, relative à la bénédiction des couples homosexuels, l’archevêque d’Abidjan a brisé le silence. Il l’a fait à travers une note qu’il a rendue public le mardi 19 décembre 2023.

Depuis le lundi 18 décembre 2023, une déclaration du Vatican affirmant que les couples homosexuels peuvent être bénis suscite un vif intérêt sur la toile. En réponse, son éminence Jean Pierre Cardinal Kutwa, Archevêque d’Abidjan, a brisé son silence ce mardi 19 décembre par le biais d’une note publiée. Il a appelé les prêtres et les diacres à faire preuve de patience concernant la bénédiction des couples homosexuels. « Tous les Prêtres et Diacres sont priés d’ATTENDRE et de se CONFORMER aux Dispositions de Son Eminence Jean Pierre Cardinal KUTWA, Archevêque d’Abidjan », a invité l’archevêque d’Abidjan.

D’après cette note, la recommandation s’applique exclusivement et strictement à toutes les structures présentes sur le territoire diocésain (paroisses, séminaires, institutions, congrégations religieuses, maisons de formation et communautés nouvelles). « La responsabilité des Vicaires épiscopaux, des Curės doyens et des Curés de paroisses est requise pour la mise en application de cette recommandation. Des informations complémentaires seront communiquées au fur et à mesure », a conclu le document.

Le lundi 18 décembre, le Vatican a autorisé la bénédiction des couples de même sexe, malgré son désaccord avec le mariage homosexuel. Cette bénédiction ne fera pas partie d’un rite liturgique. « Il est possible de bénir les couples en situation irrégulière et les couples de même sexe », est-il indiqué dans une déclaration « soumise au Saint-Père, qui l’a approuvée ». Cependant, cette bénédiction doit intervenir « sous une forme qui ne doit pas être fixée rituellement par les autorités ecclésiales ».