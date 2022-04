Marché financier régional: le Togo en quête de 30 milliards de francs CFA

Le Togo fait son retour sur le marché financier régional. Selon le Tweet de l’UEMOA-Titres, le pays de l’Afrique de l’Ouest est enquête de 30 milliards de FCFA pour soutenir son économie fragilisée par la crise sanitaire de covid-19.

Près de six mois après sa dernière sortie dans le cadre des Obligations de relance (ODR), le Togo sera de retour vendredi sur le marché financier régional. Dans le viseur, un montant de 30 milliards de FCFA. Les titres, d’une valeur nominale de 10 000 FCFA, auront une maturité de 7 ans (84 mois) et sont assortis d’un taux d’intérêt de 5,8%.

Reconduit le 1er avril, le programme des ODR avait été initié en 2021 par la Bceao et l’agence régionale des titres. L’objectif de ces instruments est de permettre aux Etats membres de l’Uemoa de financer leurs plans de relance économique massifs suite à la pandémie. A ce jour, le Togo a mobilisé plus de 300 milliards FCFA via le mécanisme.

Lundi 21 mars, le Togo a annoncé avoir levé 30 milliards de FCFA sur le marché financier régional, lors de sa 5ième sortie le vendredi 19 mars 2022. Le 4 mars dernier, le Togo a bouclé sa quatrième incursion sur le marché financier régional de l’Uemoa, en levant 30 milliards de FCFA. Il s’agit d’un emprunt obligataire de maturité 15 ans, le second après celui de novembre dernier.

