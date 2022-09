Marcel Desailly: « Le Sénégal peut faire quelque chose à la Coupe du monde » Qatar 2022

L’ancien international français, Marcel Desailly, a donné son avis sur les chances des équipes africaines qualifiées pour la phase finale de la Coupe du monde 2022. Et l’ex-défenseur tricolore d’origine ghanéenne voit le Sénégal créer la surprise à ce tournoi.

Déjà défavorisée par le nombre de candidats (5 contre 13 pour l’Europe), l’Afrique n’a pas non plus été vernie lors du tirage au sort des phases de groupe de la coupe du monde 2022. Chaque représentant du continent a hérité d’un gros morceau dans sa poule.

Si à priori le Sénégal, champion d’Afrique, logé dans la poule A avec les Pays-Bas, le Qatar et l’équateur, devrait tirer son épingle du jeu, on peut avoir la même certitude en ce qui concerne les autres nations du continent. Eternel favori et toujours éliminé en phase de poule, le Cameroun est tombé dans un groupe G assez relevé où figure le Brésil, quintuple vainqueur de la compétition, la Serbie et la Suisse, deux équipes habituées de ces joutes internationales. Idem pour le Ghana qui va croiser le fer avec le Portugal et l’Uruguay ou encore la Tunisie qui est tombée dans le groupe de la France, tenante du titre.

Ancien international français, Marcel Desailly a analysé les forces et faiblesses des équipes africaines engagées dans ce tournoi. Dans un entretien accordé au journal L’Equipe, l’ex-défenseur s’est penché sur le cas des Lions de la Téranga, deuxième nation du continent à atteindre les quarts de finale d’une Coupe du monde après le Cameroun de Roger Milla. Et pour l’ancien capitaine tricolore, Aiiou Cissé et ses poulains sont capables de faire mieux que lors du Mondial sud-africain.

« On attend une équipe africaine ! Le Sénégal peut faire quelque chose. Quand on regarde l’effectif, on se dit : là c’est intéressant. Ils ont 8 ou 9 joueurs qui sont titulaires dans des Championnats majeurs, et quasiment tous des premiers choix. Avant, quand vous aviez deux ou trois joueurs de qualité, ça ne suffisait pas sur la longueur de la compétition. Mais lorsque vous avez un groupe… Comme la génération de Roger Milla (Cameroun 1990) ou le Ghana en 2010 », a indiqué l’ancien défenseur des Bleus.