Mani Bella : sévère réplique de Chris Yapi Jr à son tacle contre Josey et Serey Dié (photo)

Chris Yapi Jr a répondu sévèrement à la chanteuse camerounaise Mani Bella qui a attaqué la chanteuse ivoirienne Josey en l’accusant d’avoir volé le mari d’autrui en la personne de l’international ivoirien Serey Dié.

Le chroniqueur anonyme ivoirien Chris Yapi Jr n’a pas raté Mani Bella. En réplique à son attaque contre Josey, il a fait une comparaison sur leur carrière qu’il trouve d’ailleurs incomparable. Pour lui, la carrière musicale de la chanteuse ivoirienne Josey est un autre level.

« Il y a 6 ans Mani Bella, avec un son seulement Josey a résumé ta carrière désordonnée là », a-t-il écrit en légende d’une capture d’écran de chacune de leur chaîne YouTube. A l’en croire, si ce n’est pas Facebook, Josey n’est pas la camarade de Mani Bella.

Il est ‘autant plus sûr de lui qu’il dévoile le clip « Diplôme » de Josey qui est à 43 millions de vue en 06 ans alors qu’en 06 ans, le clip Pala pala de Mani Bella est Deux millions de vue sur Youtube.

La pomme de discorde…

En pleine polémique de séquestration du rappeur ivoirien KS Bloom au Cameroun , la chanteuse Mani Bella s’en est prise à Josey à cause de sa relation avec l’ex international ivoirien Serey Dié.

« Bon, j’arrive dans 20 minutes chez vous. La délivrance sera totale. Vous avez osé vous attaquer à petit Jésus? Notre seul Saint du pays? Là là, D’abord pour commencer, maudia de Mani Bêla », a balancé Apoutchou sur Facebook. Telle une réponse du berger à la bergère, la chanteuse camerounaise a répondu à la provocation en exigeant des excuses publiques de la part de Apoutchou.

Sans nouvelle d’Apoutchou, Mani Bella s’en est prise aux ivoiriens en faisant une allusion à la relation entre Josey et Serey Dié. « Aucune artiste n’a jamais pris le mari d’une citoyenne Camerounaise, jusqu’à faire un enfant avec et ensuite, refaire un deuxième enfant avec le monsieur sans être officiellement la 2ème femme de ce dernier », a écrit Mani Bella sans nommer les concernés.

« As tu eu le courage de dire « M o dia » à ta propre sœur pour ce comportement nauséabond? Non! As tu suggéré à ce couple d’officialiser leur relation par respect pour la femme légitime et pour tous les enfants concernés? Non! Tu es donc le guide de quoi au juste en Côte d’Ivoire? De la bêtise et de la fornication ? Et c’est sur moi que tu oses écrire tes âneries là? », a-t-elle listé en guise de question.

Josey, maman pour la deuxième fois

La chanteuse ivoirienne Josey a accouché de son deuxième enfant il y a quelques jours. Soupçonné d’être le père du nouveau-né, son ex Serey Dié a fini par réagir ce vendredi 27 mai 2022. Sans pour autant être précis, le footballeur estime qu’il ignore qui est le père de l’enfant de son ex-femme.

» Ce que vous voulez savoir, moi-même, je ne sais pas hein. Ce que vous savez, moi aussi je sais. Je n’ai rien à dire….J’avance comme je peux. Que chacun dise ce qu’il a à dire. Nous aussi on a le droit de garder le silence, je vous aime », a réagi l’ancien capitaine des Éléphants de Côte d’Ivoire.

La polémique qui annonce Serey Dié comme le père du deuxième enfant de Josey a été lancée par Hassan Hayek qui a félicité le couple pour leur nouveau bébé. « Félicitation à bbyou Serey Die pour le nouveau bébé ! Qu’il vive en bonne santé », a-t-il écrit sur sa page Facebook.

Et depuis lors, les internautes soupçonnent Serey Dié d’être le père de l’enfant. De son côté, la chanteuse Josey qui vient d’accoucher n’a pas réagi.