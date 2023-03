Mani Bella enceinte et presqu’à terme: ce geste généreux de la chanteuse aux futures mamans

Enceinte et presqu’à terme, la chanteuse Mani Bella a pris la résolution d’offrir des trousseaux à deux femmes enceintes en situation difficile.

La chanteuse camerounaise et conceptrice du Bikutsi, Mani Bella sera bientôt maman pour la quatrième fois. Par solidarité féminine, elle a pensé aux femmes enceintes qui vivent des situations difficiles au quotidien.

« Je partage avec vous mes moments de joie et mes moments intimes pleins d’amour. Néanmoins, au-delà de ça, je sais qu’il y a des femmes enceintes actuellement dans notre pays qui vivent des moments extrêmement difficiles. Certaines ont été abandonnées par leurs compagnons et sont sans soutien actuellement. Certaines ne vont pas faire des visites à l’hôpital par manque de moyens. D’autres vont accoucher bientôt et n’ont pas encore le minimum pour accueillir leurs futurs bébés convenablement », a-t-elle expliqué.

C’est pourquoi compte tenu des demandes d’aide qu’elle reçoit en messagerie privée, Mani Bella a décidé de faire parler son coeur. « Mais, je mets deux (02) trousseaux à hauteur de cent cinquante mille (150 000) chacun pour deux (02) femmes enceintes. C’est peu certes mais avec ça, elles pourront accueillir leurs futurs bébés avec un minimum de dignité », a-t-elle annoncé.

Ce geste de cœur de la chanteuse camerounaise concerne uniquement les femmes enceintes, presqu’à terme et surtout dans une situation précaire extrême.