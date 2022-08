Manchester United: visite médicale pour Casemiro ce vendredi?

Selon les informations de Marca, le milieu de terrain du Real Madrid Casemiro pourrait passer sa visite médicale à Manchester United ce vendredi. Le transfert du brésilien chez les Red Devils se précise de plus en plus.

Ce qui ne semblait être qu’une folle rumeur pourrait bien s’avérer dans les prochaines heures. Désireux de renforcer son milieu de terrain, Manchester United, après les échecs dans les dossiers Frenkie de Jong et Adrien Rabiot, s’est attaqué à un plus gros morceau. Les Red Devils ont en effet ciblé le joueur du Real Madrid Casemiro. De son coté, l’international brésilien ne serait pas contre un départ pour l’Angleterre selon la presse espagnole.

Et ce jeudi soir, Marca a lâché une petite bombe. Selon le média ibérique, les Red Devils désireraient boucler le transfert du “Tank” le plus tôt possible pour pouvoir l’aligner dès lundi soir pour le choc face à Liverpool. En ce sens, Marca révèle que Casemiro pourrait d’ailleurs faire un saut à Manchester ce vendredi pour passer sa visite médicale. Le quotidien madrilène précise toutefois, que l’international Auriverde et le président du Real Madrid ne se sont pas parlé de la situation.

Toujours selon la même source, un accord entre le Real Madrid et Manchester United pour Casemiro pourrait tomber très rapidement. Le média espagnol estime le montant de l’opération à environ 60 millions d’euros. De son côté, le milieu Merengue se serait vu proposer un salaire compris entre 10 et 15 millions d’euros selon la presse anglaise. Quoiqu’il en soit, l’issue de ce dossier devrait être connue très rapidement et ça sent bon pour les mancuniens