Manchester United: Ronaldo revient sur sa sanction après l’incident face à Tottenham

Dans son interview à Morgan Piers, Cristiano Ronaldo est revenu sur son geste d’humeur face à Tottenham (2-0), en Premier League. Et CR7 dit regretter son acte mais insiste sur le fait qu’Erik Ten Hag l’a « provoqué ».

Frustré de rester cloîtré sur le banc lors de la victoire de Manchester United face à Tottenham (2-0), lors de la onzième journée de Premier League, Cristiano Ronaldo avait quitté le terrain avant le coup de sifflet final. Un geste d’humeur mal apprécié par ses dirigeants qui l’avaient écarté du match suivant face à Chelsea.

Au micro du journaliste britannique Morgan Piers, l’attaquant de Manchester United est revenu sur l’incident. Et le Portugais dit regretter son geste même s’il insiste sur le fait qu’il a été provoqué par son entraineur. « C’est quelque chose que je regrette. Enfin peut-être, ou peut-être pas, je ne sais pas. C’est difficile de dire que c’est quelque chose que je regrette car je me suis senti provoqué par le coach (Erik Ten Hag) », a expliqué CR7.

« Ce n’est pas permis pour moi, un entraîneur qui me met trois minutes dans un match. Désolé, je ne suis pas ce genre de joueur. Je sais ce que je peux apporter aux équipes (…) Je pense qu’il l’a fait délibérément (à propos de sa non-titularisation). Je me suis senti provoqué. Je n’ai pas de respect pour lui parce qu’il ne montre aucun respect pour moi (…) Je pense que c’était une stratégie de la part du club pour me faire réagir de cette manière« , a ajouté le Portugais.

Relégué en équipe B, Ronaldo a dû s’entrainer avec les U21 pour passer le temps. « Oui, j’ai été très, très, très, très déçu par la communication de Manchester United. Pour être honnête, je n’ai jamais eu de problème avec aucun club, avec aucun entraîneur. Et ils m’ont suspendu trois jours, c’est ce qui a mis le feu à la presse (…)…

« Quand je n’ai pas été convoqué pour Chelsea, je suis rentré et Cristiano Junior m’a dit : ‘Papa, tu ne vas pas jouer ?’. Je lui ai répondu que j’avais été suspendu trois jours et lui a rigolé en disant : ‘Comment ils peuvent punir le meilleur joueur du monde, tu ne joueras pas ?’. Je lui ai répondu : ‘Non, car je ne m’étais pas bien comporté‘ », a confié le quintuple Ballon d’Or.