Manchester United: Ronaldo défonce à nouveau Ten Hag et évoque sa fin de carrière

Dans la deuxième partie de son interview avec Morgan Piers diffusée jeudi soir, Cristiano Ronaldo s’est de nouveau attaqué à l’entraineur de Manchester United, Erik Ten Hag. Et le Portugais a également évoqué sa retraite sportive.

Le second et dernier épisode du feuilleton « l’interview de Cristiano Ronaldo » a été balancé jeudi soir, après la victoire du Portugal face au Nigéria (4-0) en amical. Dans cet échange avec le journaliste britannique Morgan Pierce, l’attaquant de Manchester United a, de nouveau, chargé son entraineur Erik Ten Hag.

« J’aime les personnes honnêtes et sincères. Je ne négocie pas avec ma morale, elle sera toujours intacte (…) Il dit qu’il ne me fait pas entrer contre City par respect pour ma carrière, et après il veut me faire entrer trois minutes face à Tottenham ? Je ne cache pas que la relation avec le coach n’est pas bonne. Je suis honnête« , à lâché CR7.

Avant de parler de l’âge de sa future retraite: « Je veux jouer 2 ou 3 ans de plus. Donc 2 ou 3 ans maximum. Je veux finir à 40 ans. Je pense que 40 ans sera un bon âge… mais je ne sais pas, je ne connais pas l’avenir (…) Une retraite si je gagne la Coupe du monde avec le Portugal ? Oui, à 100%« , a-t-il confié.

Relancé par Morgan Piers sur la suite à donner à son aventure avec Manchester United, le joueur de 37 ans pense qu’il est préférable que chaque camp suit sa propre voie. Toujours à United en janvier ? C’est difficile à dire parce que je suis concentré sur la Coupe du monde. Mais c’est peut-être bon pour Manchester et c’est probablement bon pour moi également de débuter un nouveau chapitre« , a-t-il ajouté.

En attendant que CR7 ne dévoile sa voie, Manchester United semble déjà choisir la sienne. Les Red Devils ont déjà retiré le poster géant du Portugais à l’entrée d’Old Trafford. Et selon Garry Neville, les dirigeants mancuniens devraient rompre le contrat de la star lusitanienne.