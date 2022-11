Manchester United: Erik Ten Hag réagit au départ de Cristiano Ronaldo

L’entraineur de Manchester United, Erik Ten Hag, a aussi réagi au départ de Cristiano Ronaldo, qui a résilié son contrat avec les Red Devils. Et le technicien néerlandais a souhaité « un bel avenir » à son désormais ancien joueur.

Ses gestes d’humeur en début de saison et sa dernière sortie médiatique explosive ont fini par payer. Cristiano Ronaldo a en effet quitté Manchester United. Le Portugais et son désormais ancien club ont trouvé un accord pour la résiliation du contrat du joueur de 37 ans.

«Cristiano Ronaldo quitte Manchester United d’un commun accord, et avec effet immédiat. Le club le remercie pour son immense contribution au cours de ses deux séjours à Old Trafford, marquant 145 buts en 346 apparitions, et lui souhaite, ainsi qu’à sa famille, bonne chance pour l’avenir», est-il écrit dans le communiqué du club mancunien.

Un départ qui a fait réagir notamment Erik Ten Hag. En froid avec le quintuple Ballon d’Or, l’entraineur de Manchester United s’est prononcé sur le cas du capitaine de la sélection lusitanienne. Et le technicien batave a souhaité bonne chance au natif de Rosario pour la suite de sa carrière.

« Tu vas nous manquer Cristiano Ronaldo, tu resteras comme une légende, je te souhaite un avenir radieux. CR7 sera toujours une icône de Man Utd. N’oublie jamais ça. Nous a donné certains de nos meilleurs souvenirs », a écrit Ten Hag dans un post sur sa page Facebook.