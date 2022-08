Manchester City: Pep Guardiola compare Haaland à Messi

Double buteur face à West Ham (2-0) ce weekend pour ses débuts en Premier League, Erling Haaland a déjà conquis Manchester City et son entraineur Pep Guardiola qui compare déjà le cyborg norvégien à Lionel Messi.

Visiblement, Erling Haaland sait comment faire taire les critiques. Lynché par la presse anglaise pour sa prestation mitigée lors de la défaite face à Liverpool (1-3) en Community Shield, l’attaquant de Manchester City a réagi de la plus belle des manières. Le cyborg norvégien a inscrit un doublé pour une victoire 2-0 de son équipe face à West Ham en première journée de Premier League, ce weekend. Le joueur de 23 ans a ouvert le score sur penalty (36è) avant de sceller la victoire des siens à l’heure de jeu (65è).

Une prestation XXL qui a fait exploser toute l’Angleterre, à commencer par son entraineur Pep Guardiola. Face à la presse, le technicien espagnol a aligné les qualificatifs pour son tout nouveau artificier, allant jusqu’à le comparer à Lionel Messi. « J’aime ça. En tant qu’entraîneur, j’ai eu la chance d’être avec Messi et s’il en marquait deux, il en voulait trois. S’il en marquait trois, il en voulait quatre. S’il en avait quatre, il en voulait cinq. Les meilleurs buteurs, les attaquants, ils ne sont jamais satisfaits. Ils sont toujours affamés », a confié Guardiola, visiblement dingue du cyborg norvégien;

Le manager des Skyblues a également évoqué les critiques reçues par Haaland après le Community Shield contre Liverpool. « Il y a une semaine, il ne s’adapterait pas à la Premier League et maintenant il est le meilleur – aux côtés de Thierry Henry, Alan Shearer et Cristiano Ronaldo. C’est un gars avec un talent incroyable, un marqueur de buts. Le 9 est un nombre mais nous aimerions ajouter quelque chose de plus à son jeu pour être un meilleur joueur. Pas seulement un gars qui marque des buts », a ajouté le tacticien espagnol.