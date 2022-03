Mali: mort en détention du « Tigre », l’ancien Premier ministre Soumeylou Boubèye Maïga

Soumeylou Boubèye Maïga était réputé disposer d’un important réseau dans les milieux sécuritaires maliens et régionaux. Il dirigeait l’ASMA-CFP (Alliance pour la solidarité au Mali- Convergence des forces patriotiques). Nommé Premier ministre en 2017, il avait été contraint à la démission après le massacre de quelques 160 civils peuls en avril 2019 à Ogossagou (centre) et une série de manifestations contre la gestion de l’Etat.

Soumeylou Boubèye Maïga, incarcéré depuis le mois d’août pour des soupçons de corruption et de favoritisme dans deux affaires distinctes, Soumeylou Boubèye Maïga était hospitalisé sous surveillance policière dans une clinique de Bamako. Ministre des Affaires étrangères, de la Défense et chef des services de renseignement, avant de devenir Premier ministre, ce poids lourd de la politique malienne est décédé ce lundi 21 mars à l’âge de 68 ans.

