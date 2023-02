Mali: l’armée neutralise plus de 82 terroristes dans des opérations aéroterrestres

Plus de 82 terroristes ont été tués dans diverses opérations aéroterrestres des Forces Armées Maliennes (FAMa), selon un communiqué du chef d’Etat-major.

L’Etat-Major Général des Armées du Mali, a informé l’opinion que depuis son dernier communiqué en date du 25 janvier 2023 et en réponse au mode d’action terroriste, de divertir les Forces Armées Maliennes dans les régions Sud en visant les cibles molles, couplé à de multiples mouvements de groupuscules terroristes, les FAMa ont mis l’accent sur la quête de renseignements et mené plusieurs offensives.

En effet, 11 opérations aéroportées ont été menées sur les localités de Kamiti (Bapho), Sangolola, (Niono) et dans les secteurs de Oro-Oro (Bandiagara), Sébéré (Koro), Tagatéléman (Sofara), Sagala, Diabali (Niono), Ouéta (Bapho), Ngorodia et Koriantzé (Konna). 16 missions de reconnaissances offensives ont été menées dans les différentes zones : Secteurs de Sofara, Bandiagara, Konna, Douentza, Boni, Ansongo, Ménaka, Bapho, Niono….

Neuf frappes aériennes avec MI24, L39 et Super Tucano; 06 frappes de drone dans les secteurs de Boni, Mondoro et la Frontière Mali-Burkina; 03 frappes d’artillerie Grade-2M et Obusiers D30 dans les secteurs de Sofara et Bandiagara ont également été effectives.

Le bilan cumulé de ces actions se résume comme suit: 10 sanctuaires terroristes détruits (Secteurs de Douentza, Boni, Bandiagara,

Sofara et Bapho). En effet, 82 terroristes ont été neutralisés dans les différentes zones; 35 suspects ont été interpelés dans les secteurs de Bapho, Sofara et Bandiagara ; 48 AK-47, 02 PKM, 20 Fusils de chasse ont été récupérés, des chargeurs, une importante quantité de munitions, des matériels de fabrication d’EEI, des moyens de communication, divers matériels y compris des uniformes militaires; 15 motos ont été détruites; et 08 Engins Explosifs Improvisés (EEI) ont été neutralisés avec 05 Pickup détruits.

37 terroristes neutralisés

La seule opération de Korientzé effectuée du 06 au 07 février 2023 a permis de neutraliser 37 terroristes, 33 AK47, 02 LRAC, 02 Bidons d’engins explosifs imposés, beaucoup de munitions et de gilets pare-balles ont été récupérés. 02 RPG, 05 Radios Motorola, des chargeurs, des matériels de fabrication d’EEI y ont été également récupérés.

Par ailleurs, une opération terrestre de grande envergure est en cours depuis le 09 février 2023 dans le centre faisant un bilan provisoire de : 04 GAT neutralisés ; 05 AK-47 récupérés, plusieurs motos et un véhicule de marque Jeep détruits par des frappes aériennes.

Ces opérations ont désorganisé les terroristes résumant ainsi leurs actions aux pressions sur certaines populations avec des menaces et quêtes de zakats, des poses d’EEI visant les usagers civils et militaires.