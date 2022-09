Maccabi Haïfa-PSG : Neymar peste contre l’arbitre

Buteur lors de la victoire (3-1) du PSG contre le Maccabi Haïfa, en Ligue des champions ce mercredi, Neymar a reçu un jaune après avoir célébré son but. Un avertissement pas du tout du goût du Brésilien.

Le PSG s’est imposé en Israël contre le Maccabi Haïfa ce mercredi lors de la deuxième journée de la Ligue des champions. Les locaux avaient ouvert le score grâce à T. Chery (24è), avant que Lionel Messi n’égalise (37è). Lors du deuxième acte, Kylian Mbappé (69è) puis Neymar (88è) ont assuré le succès du club français. Le Brésilien qui a inscrit le dernier but de la rencontre, a célébré sa réalisation devant les supporters israéliens d’un tirage de langue accompagné d’une grimace enfantine. Une célébration qui n’a pas plu a l’arbitre du match, qui adressé un carton jaune à l’attaquant Parisien.

Cet avertissement n’est pas passé du côté du Brésilien, qui a décidé de réagir sur sa story Instagram : «le football est de plus en plus ennuyant. Je suis averti d’un carton jaune pour ma célébration. Ces choses n’arrivent qu’à moi… Je préviendrai les arbitres la fois suivante.» avant d’en rajouter une couche sur Twitter : «manque total de respect pour l’athlète. Ce genre de chose ne peut pas arriver. (…) Et l’arbitre ? Je ne dis même pas qu’il a fait une erreur, il en fera une !»

Mais uma pra lista do NJ…



Não pode mais comemorar gol fazendo careta 🤪



Tmj, @neymarjr! 👊 pic.twitter.com/GgEx5rq0BG — Time Brasil (@timebrasil) September 14, 2022