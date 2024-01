L’Union Européenne impose des sanctions contre des entités soutenant la violence au Soudan

- Publicité-

Ce lundi 22 janvier, l’Union Européenne a pris des mesures drastiques en sanctionnant six entités impliquées dans des activités déstabilisantes au Soudan. Ces sanctions visent à mettre fin aux combats meurtriers opposant les Forces armées soudanaises et les Forces de soutien rapide, ainsi que leurs milices, depuis le déclenchement de la guerre en avril 2023.

La décision de l’Union Européenne intervient après neuf mois de violences qui ont déjà coûté la vie à au moins 13 000 personnes et contraint 7 millions d’individus à fuir leurs foyers. En novembre 2023, le Haut Représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité avait fermement condamné ces combats incessants, évoquant l’escalade de la violence, les pertes humaines, ainsi que les violations flagrantes du droit international des droits de l’homme et du droit international humanitaire.

Parmi les six entités sanctionnées figurent Zadna International Company for Investment Limited, sous le contrôle de l’armée soudanaise, ainsi que trois autres (Al Junaid Multi Activities Co Ltd, Tradive General Trading et GSK Advance Company Ltd), impliquées dans l’acquisition d’équipements militaires pour les Forces armées. Ces organisations voient désormais leurs avoirs gelés, et il leur est interdit de recevoir des fonds ou des ressources économiques, que ce soit directement ou indirectement.

L’Union Européenne, qui dit être profondément préoccupée par la situation humanitaire au Soudan, a affirmé son soutien indéfectible et sa solidarité envers le peuple soudanais. Elle entend contribuer à la fin de la violence et à promouvoir une transition politique stable dans la région.