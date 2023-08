L’Ukraine dit avoir déjoue un complot présumé visant le président Zelensky

Les services de sécurité ukrainiens (SBU) ont annoncé avoir contrecarré une tentative présumée d’attaque contre le président Volodymyr Zelensky. Une femme, accusée d’être une informatrice des services secrets russes, aurait été arrêtée pour sa prétendue implication dans la préparation d’une attaque lors de la visite présidentielle à Mykolaïv, dans le sud de l’Ukraine.

Les services de sécurité ukrainiens ont révélé avoir déjoué un complot présumé visant le président Volodymyr Zelensky lors de sa visite à Mykolaïv, une région située près de la ligne de front dans le sud de l’Ukraine. Selon le communiqué émis par le SBU, une femme a été appréhendée sous l’accusation d’être une informatrice pour les services secrets russes. Elle aurait collecté des informations sur la visite imminente du président dans la région, dans le but présumé de faciliter une « attaque aérienne massive ».

La femme en question travaillait dans un magasin situé sur une base militaire, et elle aurait tenté de rassembler des informations précises sur les horaires et les lieux de l’itinéraire prévu pour la visite présidentielle. Le SBU a également publié une photo floutée de la suspecte, montrée aux côtés d’agents de sécurité, ainsi que des captures d’écran de messages téléphoniques et des notes manuscrites liées à des activités militaires.

Cette découverte met en évidence la vigilance constante des services de sécurité ukrainiens face aux menaces potentielles pesant sur le président Zelensky et la stabilité du pays. Les autorités ukrainiennes restent résolues à prévenir tout acte de violence ou d’agression dirigé contre leurs dirigeants et leurs institutions.