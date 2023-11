Luis Enrique: « Je suis sûr que Mbappé va gagner de nombreux Ballons d’Or »

-Publicité-

En conférence de presse ce jeudi, à la veille du match face à Montpellier dans le cadre de la 11è journée de Ligue 1, l’entraineur du PSG, Luis Enrique, a évoqué plusieurs sujets dont Kylian Mbappé et le Ballon d’Or.

Le PSG affronte Montpellier ce vendredi au Parc des Princes. Un match comptant pour la 11è journée de Ligue 1. Face aux médias ce jeudi pour la traditionnelle conférence de presse d’avant-match, Luis Enrique a évoqué ce match décisif pour les Parisiens, avant le déplacement sur la pelouse de l’AC Milan en Ligue des champions, la semaine prochaine.

Et le technicien espagnol a parlé du cas de Kylian Mbappé, arrivé troisième lors du Ballon d’Or 2023 remporté par Lionel Messi. « Pour gagner le Ballon d’or, en plus des performances individuelles qui sont très bonnes pour Kylian, il faut remporter des trophées en club et en sélection. On essaye d’en gagner le maximum à Paris et Kylian peut aussi le faire en sélection. Je suis sûr qu’il va gagner de nombreux Ballons d’or », a-t-il déclaré dans des propos rapportés par Besoccer.

Auteur de 12 buts en autant de rencontres depuis le début de la saison, Kylian Mbappé sait donc ce qu’il faut faire pour enfin soulever le cuir en Or.