Lolo Beauté crache le morceau: « On vous a fait croire que DJ Congélateur était à Paris »

La blogueuse ivoirienne Lolo Beauté a décidé de réagir suite à la libération de DJ Congélateur. Dans une vidéo sur ses réseaux sociaux, la jeune femme a reconnu avoir fait croire à ses fans que l’artiste était avec elle et son compagnon Tiesco le Sultan à Paris, alors qu’il était en réalité à Abidjan.

Arrêté et placé en garde à vue pour avoir embrassé une fillette lors de son passage dans les locaux de Life Radio, Dj congélateur a été finalement libéré ce vendredi. Après sa libération, Lolo Beauté a exprimé sa gratitude envers les autorités ivoiriennes pour leur clairvoyance, ainsi qu’envers le staff de l’artiste pour leur soutien.

« Merci aux autorités de mon pays, merci au Procureur de la République, merci au staff qui est autour de DJ Congélateur. Je voudrais présenter mes excuses pour mon ‘’petit’’ DJ Congélateur pour l’acte qu’il a posé. Il a eu un acte condamnable mais la justice a fait son travail. Le petit a présenté ses excuses et je me joins à lui pour présenter mes excuses aux Ivoiriens et au monde entier pour ce qu’il a fait », a indiqué Lolo Beauté.

Dans la foulée, elle a cependant tenté de justifier la fausse information qu’elle avait diffusée sur les réseaux sociaux concernant le jeune artiste, en expliquant que c’était pour créer du buzz et animer la toile.

« Je vous ai dit que DJ Congélateur était à Paris. C’est parce que vous êtes affairés. Quand vous nous avez vu à Paris vous avez demandé où est DJ Congélateur. Il fallait qu’on anime la toile c’est pourquoi on a dit qu’il était là. On peut créer le buzz et l’éteindre. La preuve, on vous a fait croire qu’il était à Paris alors qu’il était à Abidjan », a-t-elle signifié, sans pour autant regretter son acte.

Beaucoup de fans et de personnes ayant suivi l’affaire ont cependant été déçus de cette révélation, qui remet en cause la crédibilité de la blogueuse et de son compagnon Tiesco le Sultan. Certains se sont également interrogés sur les raisons qui ont poussé le couple à mentir à leurs fans, et sur la véracité de leurs autres déclarations.