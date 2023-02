Liverpool: la réaction de Jürgen Klopp après l’humiliation contre le Real Madrid

L’entraîneur de Liverpool Jürgen Klopp est apparu très amer devant les caméras de BT Sport, après la lourde défaite des siens contre le Real Madrid (2-5) ce mardi soir en huitièmes de finale aller de la Ligue des champions.

Liverpool recevait le Real Madrid ce mardi soir en huitièmes de finale aller de la Coupe aux grandes oreilles. Un choc qui aura tourné a l’humiliation pour le club de la Mersey. Pourtant, les Reds débutaient idéalement la partie, menant par deux buts au score avant le quart de jeu sur des réalisations de Nunez et Salah. Mais ils perdent totalement le contrôle du match par la suite, concédant des doublés de Vinicius Jr, qui a lancé la révolte de l’adversaire, et de Karim Benzema en deuxième période.

Une défaite qui fait très mal aux joueurs de Liverpool mais également à leur entraîneur Jürgen Klopp, qui est apparu très amer en zone mixte après la rencontre . « Le début était génial. On était bien dans le match, on a commencé avec beaucoup d’intensité et on menait 2-0. Je pense que la première période était bonne, si on met de côté les buts. On était un peu passif, mais on avait la sensation qu’on pouvait revenir. Puis, on a concédé un but directement. Je ne sais pas s’il y avait faute sur Vinicius sur le 3-2. Mais contre une équipe exceptionnelle sur contre-attaque, et ce n’est pas bon », a d’abord lancé l’Allemand devant les caméras de BT Sport et relayé par Footmercato.

Il a ensuite ajouté: « C’est un match étrange, on a perdu 5-2 mais il y a beaucoup de choses à retenir. L’espace qu’a eu Militao sur le but, ce n’est pas possible, et on a perdu notre momentum et on n’a pas réussi à revenir. On ira à Madrid et on jouera un match dans lequel on devra marquer, ça sera un gros challenge, mais on sait qu’une contre-attaque pourrait nous tuer. Carlo pense sûrement que c’est plié. Je le pense aussi. Mais dans trois semaines… »

Le match retour est prévu le 14 mars prochain au Santiago Bernabeu. Si Jürgen Klopp ne semble plus vraiment croire à une possible remontada, les Reds ont encore leur chance pour la qualification, même si cela s’annonce vraiment très compliqué.