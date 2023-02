L’Iran envoie un premier lot d’aide humanitaire en Syrie, après le tremblement de terre meurtrier

L’Iran a dépêché ce mardi, un avion chargé des premières cargaisons d’aides humanitaires en Syrie. L’aéronef s’est posé à l’aéroport de Damas ce matin, selon l’agence de presse iranienne Irna.

Un avion iranien est arrivé à l’aéroport international de Damas portant à bord une aide humanitaire pour les personnes touchées par le tremblement de terre qui avait secoué le pays aux premières heures de lundi, informe l’IRNA.

L’ambassadeur d’Iran à Damas, Mahdi Sobhani, a exprimé dans une déclaration à SANA (agence arabe syrienne), ses condoléances au peuple syrien pour les victimes du tremblement de terre, et a expliqué que l’avion d’aide iranien transportait à bord de la nourriture et des fournitures médicales et de secours.

« Cet avion transporte les premiers lots d’aide humanitaire fournis par la République islamique d’Iran, et transporte 45 tonnes d’aide humanitaire à bord, notamment des couvertures, des tentes de camping, des médicaments, de la nourriture et d’autres fournitures nécessaires aux personnes touchées par le douloureux tremblement de terre », a ajouté l’ambassadeur.

Il a souligné qu’immédiatement après le décollage de l’avion, cette aide atteindra les zones touchées. L’ambassadeur iranien a précisé que le deuxième avion atterrira à l’aéroport d’Alep, puis il y aura un troisième avion qui arrivera à l’aéroport de Lattaquié.

Le bilan des victimes du séisme dans l’ensemble de la Syrie s’est encore alourdi à 783 morts et 2 284 blessés, à la suite du tremblement de terre survenu à l’aube de lundi, dont l’épicentre était situé dans le sud de la Türkiye.

Lundi, le porte-parole de la diplomatie iranienne a sympathisé avec les gouvernements et les peuples turcs et syriens en raison du séisme qui a causé des morts et des blessés. Nasser Kanaani a présenté ses condoléances aux familles des victimes et espéré un prompt rétablissement des blessés du drame.