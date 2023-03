Ligue Europa: le tirage au sort complet des quarts et des demi-finales

Le tirage au sort des quarts et des demi-finales de la Ligue Europa a eu lieu ce vendredi, à la Maison du football européen à Nyon, en Suisse. Découvrez les différentes affiches au programme.

Désormais considérer comme le grand favori de la Ligue Europa, Manchester United défiera le Séville FC, en grande difficulté en championnat. Une opposition qui semble largement à la portée des Red Devils qui devront quand même faire attention aux Andalous. De son côté, l’autre favori pour la victoire finale, la Juventus affrontera le Sporting tombeur d’Arsenal en huitième de finale. Ce duel reste donc indécis. Pour le reste, le Bayer Leverkusen devra se défaire de l’Union Saint-Gilloise. A noter également un remake de la dernière finale de Conférence League avec une opposition entre l’AS Roma et le Feyenoord.

Effectué dans la foulée, on connaît également les affiches potentielles des demi-finales de la compétition. Le vainqueur de Manchester United-Séville FC sera donc opposé au vainqueur de Juventus-Sporting. Un possible gros choco Man United-Juve en perspective donc. L’autre demi-finale verra s’opposer le vainqueur de Bayer Leverkusen-Union Saint-Gilloise et le qualifié de Feyenoord-AS Roma. Les rencontres des quarts de finale de la Ligue Europa se dérouleront le 13 et 20 avril. Les demi-finales auront, quant à elles, lieu le 11 et 18 mai. La finale étant, elle, programmée le 31 mai prochain.

Le tirage des quarts de finale

Match 1 : Manchester United – Séville FC

Match 2 : Juventus – Sporting

Match 3 : Bayer Leverkusen – Union Saint-Gilloise

Match 4 : Feyenoord – AS Roma

Le tirage des demi-finales

Vainqueur du match 2 vs Vainqueur du match 1

Vainqueur du match 4 vs Vainqueur du match 3