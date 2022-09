Ligue des nations: après Rafa Silva, le Portugal perd un taulier en défense

Le Portugal va faire sans son défenseur central, Pepe, forfait pour les rencontres face à la République tchèque et l’Espagne en Ligue des nations, a annoncé ce mercredi la Fédération portugaise de football.

Le Portugal n’est pas non plus épargné par les vagues de forfaits qui envahissent les sélections nationales en cette période de trêve internationale. En effet, déjà privé de son milieu offensif, Rafa Silva, qui a mis un terme à sa carrière internationale à seulement 29 ans, la formation lusitanienne va également faire sans son taulier en défense pour les rencontres face à la République Tchèque et contre l’Espagne en Ligue des champions.

La Fédération portugaise de football vient en effet d’annoncer le forfait de son défenseur Pepe pour ces matchs décisifs. L’arrière garde de FC Porto a quitté le rassemblement en raison d’un problème physique. Après avoir été « évalué par l’unité de santé et de performance de la FPF », le défenseur central a été jugé inapte et a été « écarté » du groupe de Fernando Santos.

Pour combler le vide laissé par ses deux cadres, le sélectionneur national a convoqué l’avant-centre de Benfica Lisbonne, Gonçalo Ramos. Le jeune attaquant de 21 ans réalise un début de saison canon avec 8 buts en 12 matchs chez les Reds.