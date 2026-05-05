Ligue des champions : Arsenal en finale pour la première fois depuis 20 ans après sa victoire sur l’Atlético Madrid

Arsenal s’est qualifié mardi 5 mai pour la finale de la Ligue des champions en battant l’ Atlético Madrid 1-0 à l’Emirates Stadium en demi-finale retour, après le match nul de l’aller en Espagne (1-1). Les Gunners retrouveront Budapest le 30 mai pour leur première finale européenne depuis 2006.

Bukayo Saka a inscrit l’unique but de la rencontre juste avant la pause, sur une reprise de près après un tir repoussé. Le geste n’était pas spectaculaire, mais il a suffi à envoyer les hommes de Mikel Arteta dans une finale qu’ils attendent depuis leur défaite face au FC Barcelone au Stade de France en 2006 (1-2).

L’Atlético Madrid de Diego Simeone a poussé en seconde période sans jamais trouver la faille. Alexander Sorloth a manqué la meilleure occasion madrilène en s’emmêlant les pieds dans la surface alors qu’il était idéalement servi par Álex Baena. La défense londonienne, emmenée par William Saliba et Gabriel, n’a concédé que trois tirs cadrés sur l’ensemble du match.

Pour Antoine Griezmann, la soirée marque la fin de sa carrière en Ligue des champions. L’attaquant français, qui n’a jamais remporté la compétition malgré une finale perdue avec l’Atlético en 2016, quittera le club madrilène à la fin de la saison de Liga pour rejoindre Orlando City en MLS, où il prendra sa retraite européenne.

PSG ou Bayern en finale

Arsenal attend désormais le vainqueur de l’autre demi-finale, qui oppose le Paris Saint-Germain au Bayern Munich. Le match aller à Paris s’était achevé sur un score historique de 5-4 en faveur du PSG. Le retour se joue mercredi 6 mai à l’Allianz Arena de Munich.

En cas de qualification parisienne, la finale du 30 mai à Budapest opposerait Arsenal au PSG, qui avait éliminé les Gunners en demi-finales la saison dernière (1-0 et 2-1). En cas de qualification bavaroise, Arsenal retrouverait un Bayern qu’il a dominé en phase de poules cette saison (3-1).

La finale de la Ligue des champions 2026 se tiendra à la Puskás Aréna de Budapest le samedi 30 mai.