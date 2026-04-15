LDC: Ademola Lookman savoure la qualification de l’Atletico Madrid

Buteur décisif dans la double confrontation, Ademola Lookman a mis en avant la force de caractère de l’Atlético de Madrid après l’élimination du FC Barcelone en Ligue des champions. Malgré la défaite 2-1 concédée mardi soir, l’attaquant nigérian a inscrit le but qui a scellé la qualification madrilène, une semaine après le succès 2-0 décroché au Camp Nou. Un scénario maîtrisé sur l’ensemble des deux matches, salué par l’international des Super Eagles. « Un match en deux temps, vraiment. On s’est accrochés, on a tenu bon et on s’est qualifiés pour les demi-finales », a-t-il confié à TNT Sports.

Avant d’insister sur la capacité de réaction de son équipe : « Au fil du match, il se passe beaucoup de choses. La pause nous a permis de nous remobiliser et de nous procurer des occasions. » « Nous avons marqué ce but et nous avons su capitaliser en seconde période », a-t-il ajouté. Désormais, les hommes de Diego Simeone attendent de connaître leur adversaire dans le dernier carré, qui opposera Arsenal au Sporting CP.





