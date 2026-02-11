Coupe du Roi : le FC Barcelone affrontera l’Atlético Madrid en demi-finale

Le FC Barcelone affrontera l’Atlético de Madrid en demi-finale de la Coupe du Roi, mardi soir à 20h00 GMT sur la pelouse du Riyadh Air Metropolitano. À la veille de la rencontre, l’entraîneur blaugrana Hansi Flick a insisté sur la forte opposition qui attend son équipe et s’est montré lucide quant à la difficulté du rendez‑vous.

Le FC Barcelone affrontera l’Atlético de Madrid en demi-finale de la Coupe du Roi, mardi soir à 20h00 GMT sur la pelouse du Riyadh Air Metropolitano. À la veille de la rencontre, l’entraîneur blaugrana Hansi Flick a insisté sur la forte opposition qui attend son équipe et s’est montré lucide quant à la difficulté du rendez‑vous.

Lors de sa conférence d’avant‑match, Flick a rendu hommage au travail réalisé par les Rojiblancos et à la personnalité de leur coach. Il a salué l’encadrement mené par Diego Simeone, rappelant que l’Atlético impose systématiquement des matches compliqués et qu’il faudra une prestation sérieuse pour espérer se qualifier.

Le technicien allemand a aussi rappelé que la qualification se jouera sur deux rencontres, ce qui impose une préparation et une gestion des effectifs adaptées. Il a évoqué la dureté des affrontements passés entre les deux clubs, soulignant que l’expérience récente sert de référence pour aborder ce nouveau duel.

Publicité

Gestion des joueurs clés

Flick a par ailleurs évoqué l’état de forme de Raphinha, joueur dont l’apport offensif est jugé indispensable. Il a précisé l’importance de surveiller tout signe de gêne chez l’attaquant, insistant sur la nécessité d’équilibrer ambition sportive et précautions médicales afin d’éviter un pépin physique qui priverait l’équipe d’un élément déterminant.

À l’approche du match aller, la gestion des minutes, la lecture tactique et la capacité à résister aux phases de haute intensité seront autant d’éléments à soigner pour Barcelone. Le club catalan devra trouver le juste compromis entre volonté d’imposer son jeu et prudence quant à l’état de forme de ses titulaires, en particulier face à une équipe qui excelle dans les duels et la solidité défensive.