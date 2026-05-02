Manchester United: «J’ai beaucoup appris de lui», Antony raconte ses coulisses avec Cristiano Ronaldo

Il n’y a pas que le terrain qui marque une carrière. Pour Antony, son passage à Manchester United restera aussi associé à une rencontre marquante avec Cristiano Ronaldo. L’ancien ailier des Red Devils est revenu sur les six mois passés aux côtés de la star portugaise lors du second passage de cette dernière à Old Trafford. Une cohabitation brève, mais riche en enseignements pour l’international brésilien, aujourd’hui relancé du côté du Real Betis.

Dans des propos relayés par The People’s Person, Antony évoque une relation dépassant largement le cadre du football. « Cristiano Ronaldo est une personne exceptionnelle ; il y a beaucoup à apprendre de lui. Il m’a même fait une remarque amusante un jour, en disant que les gens le perçoivent comme têtu, alors qu’au quotidien, il est plutôt enjoué. J’ai beaucoup appris de lui. » Au-delà du vestiaire, les échanges entre les deux hommes portaient sur des sujets variés. « Il parlait de la vie, de littérature et de divers sujets en dehors du football. C’était bénéfique car cela me permettait de prendre du recul. Il disait : “Aujourd’hui, on ne parle pas de football.” Cela nous permettait d’explorer d’autres sujets importants », poursuit le Brésilien.

Mais c’est une scène plus insolite qui l’a particulièrement marqué. « Un jour, au sauna, il m’a montré son physique sur un ton badin et m’a demandé si je paraissais avoir 23 ans. Je me suis senti un peu gêné, car il était évident à quel point il prend soin de lui, même à presque 40 ans. Il est un modèle pour tous. » Sur le terrain, les deux joueurs n’auront finalement été associés qu’à sept reprises. Un passage éclair qui n’a pas empêché Antony de tirer des leçons précieuses du quintuple Ballon d’Or, malgré un bilan contrasté en Angleterre. Recruté pour 86 millions de livres sterling, l’ailier n’a jamais totalement répondu aux attentes à Manchester United, avec 12 buts et 5 passes décisives en 96 matches. Depuis, le Brésilien semble avoir retrouvé des couleurs en Espagne. Sous les couleurs du Real Betis, il affiche des statistiques bien plus convaincantes, avec 22 réalisations et 14 passes décisives en 67 rencontres, preuve d’un renouveau attendu.





