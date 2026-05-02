Tempête au Real Madrid: vestiaire agacé, Arbeloa fragilisé

À quelques journées de la fin, la saison du Real Madrid vire au désenchantement. Entre résultats décevants et tensions internes, Alvaro Arbeloa voit sa position sérieusement menacée, tandis que la piste José Mourinho prend de l’épaisseur en coulisses.

Ça ressemble davantage à un feuilleton de fin de saison qu’à une simple baisse de régime. Au Real Madrid, la tension serait montée d’un cran en interne, à mesure que l’exercice 2025-2026 s’enlise. Selon plusieurs sources concordantes, une partie du vestiaire ne cacherait plus son agacement à l’égard de Alvaro Arbeloa. En cause : une gestion jugée déséquilibrée du groupe, avec un temps de jeu insuffisant accordé à certains joueurs espagnols. Une frustration qui s’ajoute à des résultats bien en deçà des standards du club madrilène.

Arrivé il y a à peine six mois pour succéder à Xabi Alonso, Arbeloa n’a pas réussi à redresser la barre. Éliminés dès les huitièmes de finale de la Coupe du Roi puis sortis en quarts de finale de la Ligue des champions, les Merengue accusent en outre un retard de onze points sur le FC Barcelona en Liga. À cinq journées de la fin, le spectre d’une saison blanche se précise. D’après Guillermo Rai, journaliste pour The Athletic, le malaise ne se limite pas aux résultats. Plusieurs cadres reprocheraient à leur entraîneur de s’appuyer quasi exclusivement sur ses stars, indépendamment de leur forme du moment, tout en considérant certains éléments comme intouchables. Une ligne de conduite qui aurait fini par fissurer la relation avec une partie du groupe.

Malgré l’opportunité offerte par cette fin de saison sans enjeu majeur, Arbeloa n’aurait pas infléchi sa politique, continuant de privilégier ses titulaires habituels. Un choix qui interroge en interne, alors que certains joueurs espéraient profiter de ces dernières rencontres pour se montrer. Dans ce contexte, l’avenir de l’entraîneur madrilène semble déjà scellé. En coulisses, la direction préparerait activement la succession pour l’été prochain. Et un nom revient avec insistance : celui de José Mourinho, aujourd’hui sur le banc de Benfica et ancien de la maison blanche entre 2010 et 2013.

Interrogé par Mundo Deportivo, le technicien portugais a toutefois calmé le jeu : « Personne du Real Madrid ne m’a contacté. Je peux vous le garantir. Il me reste une année de contrat avec Benfica. » À Madrid, le climat reste donc incertain. Entre fin de cycle annoncée et spéculations sur l’avenir du banc, la Maison Blanche s’apprête à vivre un été agité.





