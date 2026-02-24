Benin Web TV
Ademola Lookman a une nouvelle fois marqué les esprits mardi soir en Ligue des champions, en étant directement impliqué dans le succès de l’Atlético Madrid contre le Club Bruges.

Football
L'Atlético Madrid se qualifie pour les 8es de la Ligue des champions grâce à un but de Ademola Lookman
Les Colchoneros se sont assurés une place en huitièmes de finale grâce à une victoire nette au Metropolitano, 4-1, lors d’un match où l’attaquant norvégien Alexander Sorloth a inscrit un triplé décisif.

Sur le troisième but marqué à la 76e minute, c’est Lookman qui a délivré la passe décisive. L’ailier nigérian, arrivé lors du mercato hivernal, avait été lancé dans la partie à la 69e minute en remplacement d’Álex Baena.

Une entrée rapide et déterminante

Entré en jeu peu après l’heure de jeu, Lookman a vite trouvé sa place sur le terrain et a su se montrer décisif en peu de temps, participant activement à sceller la qualification de son équipe.

Sa contribution face au Club Bruges confirme l’impact immédiat qu’il peut avoir depuis son arrivée cet hiver, apportant une option offensive supplémentaire aux Madrilènes.

