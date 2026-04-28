LDC: bonne nouvelle pour Arsenal avant le choc contre l’Atlético Madrid

À la veille de la demi-finale aller face à l’Atlético de Madrid, Arsenal enregistre les retours d’Eberechi Eze et Riccardo Calafiori à l’entraînement. En revanche, le doute persiste autour de Kai Havertz, toujours incertain pour ce choc européen.

Bonne nouvelle sur le front médical pour Arsenal FC. À l’approche de la demi-finale aller de Ligue des champions face à l’Atlético de Madrid, les Gunners enregistrent des retours encourageants. Sortis en boitant lors du succès face à Newcastle United, Eberechi Eze et Kai Havertz avaient suscité des inquiétudes. Mais le premier a rassuré en reprenant l’entraînement collectif mardi, à la veille du déplacement en Espagne.

Le milieu offensif anglais était accompagné de Riccardo Calafiori, absent depuis le début du mois d’avril et désormais de retour avec le groupe. En revanche, Jurriën Timber manquait encore à l’appel, laissant planer un doute sur sa disponibilité. La situation de Havertz demeure la principale incertitude. Malgré les propos rassurants de Mikel Arteta, qui évoquait une simple « gêne », la présence de l’Allemand pour ce rendez-vous européen semble compromise.