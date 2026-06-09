Real Madrid: José Mourinho à Madrid pour signer son contrat

Treize ans après son départ, José Mourinho est sur le point de retrouver le banc du Real Madrid. Le technicien portugais est arrivé dans la capitale espagnole afin de finaliser les derniers détails de son engagement avec les Merengues.

Le retour de José Mourinho au Real Madrid n’a jamais semblé aussi proche. Selon plusieurs sources concordantes, l’entraîneur portugais est arrivé à Madrid afin de régler les derniers détails de son contrat avant son officialisation à la tête du club madrilène. Âgé de 63 ans, Mourinho aurait trouvé un accord verbal avec le président Florentino Pérez avant l’élection présidentielle du week-end dernier. La réélection de ce dernier a ouvert la voie à un retour du technicien portugais sur le banc de la Maison Blanche, treize ans après son départ.

L’ancien entraîneur de Chelsea, de l’Inter Milan et de Manchester United devrait parapher un contrat de trois saisons avant d’être présenté officiellement à la presse et aux supporters. Le spécialiste du mercato Fabrizio Romano a confirmé l’information sur les réseaux sociaux : « José Mourinho est à Madrid aujourd’hui avant sa présentation comme nouvel entraîneur du Real Madrid. Un contrat de trois ans l’attend. » En coulisses, la direction madrilène prépare déjà activement la prochaine saison. Avant même l’arrivée officielle de Mourinho, le Real aurait sécurisé l’arrivée de deux renforts de poids en défense : Ibrahima Konaté, en provenance de Liverpool, et Denzel Dumfries, recruté à l’Inter Milan.



