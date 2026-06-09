Real Madrid: José Mourinho a désigné ses 6 joueurs indésirables

De retour sur le banc du Real Madrid treize ans après son départ, José Mourinho ne compte pas perdre de temps. Le technicien portugais a déjà commencé à dessiner les contours de son nouveau projet madrilène, avec 6 joueurs poussés vers la sortie.

Le Real Madrid s’apprête à ouvrir un nouveau chapitre de son histoire avec le retour de José Mourinho. Réélu à la présidence du club, Florentino Pérez avait déjà laissé entendre que le technicien portugais serait l’homme chargé de conduire les Merengues vers une nouvelle ère. L’officialisation de son arrivée est désormais imminente. Treize ans après son premier passage dans la capitale espagnole, le « Special One » retrouve un effectif bien différent de celui qu’il dirigeait aux côtés de Cristiano Ronaldo, Karim Benzema ou Sergio Ramos. Cette fois, il devra bâtir autour de stars comme Kylian Mbappé, Vinicius Junior et Jude Bellingham.

Mais Mourinho ne revient pas seulement pour gérer l’existant. Il souhaite remodeler son groupe en profondeur. La défense, considérée comme le principal chantier du club, a déjà été renforcée avec les arrivées annoncées d’Ibrahima Konaté et de Denzel Dumfries. Un latéral gauche figure également parmi les priorités du Portugais, qui apprécierait particulièrement le profil de Riccardo Calafiori. Le milieu de terrain pourrait aussi connaître plusieurs changements. Plusieurs noms prestigieux circulent déjà pour renforcer l’entrejeu madrilène, tandis qu’un renfort offensif n’est pas exclu. Parallèlement, Mourinho aurait dressé une première liste de joueurs susceptibles de quitter le club. On y retrouve on retrouve Franco Mastantuono, Fran Garcia, Dani Ceballos, Raul Asensio, Eduardo Camavinga et Rodrygo. Certains jeunes éléments pourraient également être prêtés afin de gagner du temps de jeu.



