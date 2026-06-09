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CDM 2026: «Nous allons battre Messi», Ibrahim Maza avant Algérie – Argentine

À quelques jours de l’entrée en lice de l’Algérie à la Coupe du monde 2026, Ibrahim Maza n’a pas caché ses ambitions. Le jeune milieu offensif des Fennecs a envoyé un message fort avant le choc contre l’Argentine, provoquant une vive réaction de l’autre côté de l’Atlantique.

Romaric Déguénon
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Football
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CDM 2026: «Nous allons battre Messi», Ibrahim Maza avant Algérie – Argentine
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L’Algérie n’a pas encore disputé la moindre minute dans cette Coupe du monde 2026 que l’un de ses jeunes talents fait déjà les gros titres. Arrivé aux États-Unis avec la sélection algérienne, Ibrahim Maza a donné le ton avant le premier rendez-vous des Fennecs face à l’Argentine, championne du monde en titre. À seulement 20 ans, le milieu offensif, qui poursuit sa progression sous les couleurs du Bayer Leverkusen, s’impose progressivement comme l’un des visages de la nouvelle génération algérienne. Conscient de l’ampleur du défi qui attend son équipe, il refuse toutefois d’aborder cette rencontre avec le moindre complexe.

Interrogé sur les chances de l’Algérie face à l’Albiceleste, le jeune international a affiché une confiance totale dans les capacités de son groupe. Une déclaration spontanée, faite dans un ton détendu, a rapidement traversé les frontières et trouvé un large écho en Argentine. Ses propos, évoquant la possibilité de faire tomber Lionel Messi et ses coéquipiers, ont été largement relayés par les principaux médias sportifs argentins. De nombreux journaux ont mis en avant l’audace du joueur algérien, soulignant le contraste entre l’assurance affichée par le jeune Fennec et le statut de favori des champions du monde.

Dans un pays où chaque déclaration concernant Messi est scrutée avec attention, cette sortie n’est évidemment pas passée inaperçue. Elle ajoute une dimension supplémentaire à une rencontre déjà très attendue dans le groupe J. Reste désormais à savoir si cette confiance affichée sera suivie d’effet sur le terrain. Une chose est certaine : avant même le coup d’envoi, Ibrahim Maza a déjà lancé le match.


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