Coupe du monde 2026 : Kylian Mbappé voit Ronaldo marquer plus de but que Messi

À quelques jours du coup d’envoi de la Coupe du monde 2026, Kylian Mbappé s’est prêté au jeu des pronostics sur les meilleurs buteurs du tournoi. Interrogé dans un format de duels, l’attaquant français a placé Cristiano Ronaldo devant Lionel Messi, avant de se choisir lui-même comme favori pour finir meilleur buteur de la compétition.

À l’approche de la Coupe du monde 2026, Kylian Mbappé a relancé à sa manière l’éternel débat entre Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. Interrogé dans un format de pronostics autour des joueurs susceptibles de marquer le plus de buts durant le tournoi, l’attaquant français a choisi la star portugaise devant le capitaine argentin.

La séquence, réalisée avec le créateur de contenu footballistique Finn Agostinelli, connu sous le nom de Fiago, en collaboration avec Sorare, a rapidement fait réagir les supporters. Le principe était simple : Mbappé devait choisir, à chaque duel, le joueur qu’il voyait inscrire le plus de buts lors du Mondial 2026.

Au fil de l’exercice, le capitaine de l’équipe de France a écarté plusieurs grands noms du football mondial. Il a notamment donné son avis sur des joueurs comme Lamine Yamal, Florian Wirtz, Harry Kane, Vinicius Junior, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Mais c’est surtout son choix entre les deux légendes du football moderne qui a retenu l’attention.

Ronaldo préféré à Messi

Dans le duel très attendu entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé a choisi le Portugais. Pour l’attaquant français, Ronaldo pourrait donc marquer plus de buts que Messi lors de cette Coupe du monde 2026.

Ce pronostic intervient dans un contexte particulier. Les deux joueurs pourraient disputer leur sixième et probablement dernière Coupe du monde. Lionel Messi, sacré champion du monde avec l’Argentine en 2022 au Qatar, arrive dans le tournoi avec le statut de tenant du titre. Cristiano Ronaldo, lui, espère conduire le Portugal le plus loin possible dans une compétition qui lui a toujours échappé.

Le choix de Mbappé ne règle évidemment pas le débat entre les deux icônes, mais il ajoute un nouvel épisode à une rivalité qui continue d’animer le football mondial. Depuis près de deux décennies, Messi et Ronaldo ont dominé la scène internationale, accumulant records, trophées et distinctions individuelles.

Mbappé se choisit lui-même

Après avoir placé Cristiano Ronaldo devant Lionel Messi, Kylian Mbappé est allé plus loin. Dans le dernier duel, lorsqu’il a fallu départager Ronaldo et lui-même, le Français n’a pas hésité à se choisir.

Ce choix traduit l’ambition du joueur à l’approche d’un tournoi où il sera encore l’une des principales armes offensives de l’équipe de France. Déjà champion du monde en 2018, finaliste en 2022 et meilleur buteur de la dernière édition, Mbappé connaît parfaitement les exigences de cette compétition.

En 2022, il avait marqué les esprits avec une finale exceptionnelle contre l’Argentine, conclue par un triplé malgré la défaite des Bleus aux tirs au but. Quatre ans plus tard, l’attaquant français aborde le Mondial 2026 avec l’objectif de conduire la France vers un nouveau sacre et de confirmer son statut parmi les meilleurs joueurs de la planète.

La France dans un groupe relevé

La Coupe du monde 2026 se déroulera aux États-Unis, au Mexique et au Canada, du 11 juin au 19 juillet. Pour la première fois, la compétition réunira 48 équipes, réparties dans douze groupes.

L’équipe de France évoluera dans le groupe I, en compagnie du Sénégal, de l’Irak et de la Norvège. Les Bleus lanceront leur tournoi contre le Sénégal le 16 juin à New York, avant d’affronter l’Irak puis la Norvège d’Erling Haaland.

Pour Mbappé, la course au titre de meilleur buteur s’annonce donc relevée. Outre Messi et Ronaldo, plusieurs attaquants de premier plan seront attendus, parmi lesquels Harry Kane, Erling Haaland, Vinicius Junior ou encore Lamine Yamal. Mais le Français a déjà affiché la couleur : il se voit au-dessus de tous dans cette bataille offensive.

À quelques jours du coup d’envoi du Mondial, cette sortie de Mbappé confirme une chose : la Coupe du monde 2026 ne sera pas seulement une lutte entre nations. Elle sera aussi le théâtre d’une bataille individuelle entre les plus grands attaquants de la planète.