Ligue 1: le PSG se relance à Montpellier, mais perd Mbappé et Ramos

La 21è journée de Ligue 1 s’achevait ce mercredi soir avec notamment le déplacement du PSG sur la pelouse de Montpellier. Les protégés de Christophe Galtier ont décroché une victoire importante sur le score de 3-1. Seule ombre au tableau, les blessures de Kylian Mbappé et Sergio Ramos en première période.

Le duel débutait idéalement pour les parisiens, avec un penalty plutôt généreux offert pour une faute de Jullien sur Sergio Ramos. Mbappé se chargeait d’exécuter la sentence mais ratait son tir. Seulement, l’arbitre décida de le faire rejouer. Le natif de Bondy n’a pas eu plus de chance puisqu’il butait sur le portier adverse. Dans la foulée, suite à une faute de Leroy, Kylian Mbappé était obligé d’abandonner ses coéquipiers à cause d’une blessure. Et ce n’était pas fini, puisque Sergio Ramos quittait également la rencontre quelques minutes plus tard, après avoir été sonné lors d’un duel aérien.

Et dans le jeu, le PSG n’allait pas bien non plus. Seul un but de Lionel Messi, refusé pour hors-jeu (35e), illustrait la domination du club parisien. Au retour des vestiaires, les protégés de Christophe Galtier reviennent avec de meilleures intentions, concrétisées par Fabian Ruiz. Critiqué pour ses dernières prestations, l’espagnol ouvrait le score (0-1, 55e), son premier but sous les couleurs parisiennes. A la 71è minute il offrait même une délicieuse passe décisive à Lionel Messi pour le but du break (0-2, 71e).

Le MHSC réduisait la marque à la 88e minute grâce à but de Nordin (1-2, 88e). Mais, dans la foulée, le jeune Warren Zaïre-Emery, entré en jeu, inscrivait son premier but en pro, d’une frappe limpide du pied droit pour valider le succès des siens (1-3, 90+2e). Le PSG retrouve donc la victoire après deux matches consécutifs sans succès et prend 5 points d’avance sur son dauphin, l’Olympique de Marseille.