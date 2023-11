Libéria: l’UE et la CEDEAO saluent le caractère « pacifique » de la présidentielle

- Publicité-

L’Union Européenne (UE) et la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) ont adressé leurs vifs félicitations au Libéria pour la bonne tenue de la présidentielle qui s’est déroulée dans un climat pacifique.

Après le vote du mardi pour le second tour de la présidentielle au Libéria, place est désormais faite au dépouillement. Selon les premiers résultats annoncés, l’opposant Joseph Boakai a pris une légère avance sur le président sortant George Weah.

En attendant l’annonce des résultats définitifs par l’instance compétente, l’UE et la CEDEAO qui ont dépêché des observateurs électoraux au Libéria, ont adressé leurs félicitations aux autorités du Libéria pour l’organisation pacifique de ce scrutin.

« Le dépouillement a été pour l’essentiel effectué de manière efficace, précise et transparente, mais d’importantes étapes de réconciliation ont été omises dans le but d’accélérer le processus. Nos observateurs suivent, en ce moment, le processus de dépouillement dans les centres de décompte à travers le pays. Jusqu’à présent, le processus est évalué transparent dans l’ensemble, efficace et ordonné. Nous continuerons à suivre et à observer le décompte jusqu’à ce qu’il soit finalisé. Nous suivons également le traitement des plaintes et des appels. La mission restera dans le pays jusqu’au 10 décembre pour suivre toutes les étapes restantes de ce processus électoral », a déclare Jarek Domanski, Observateur en chef adjoint de la mission d’observation de l’Union européenne.