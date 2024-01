Liberia: Joseph Boakai, le successeur de George Weah, a prêté serment

- Publicité-

Joseph Boakai a prêté serment en tant que président du Liberia lundi, suite à sa victoire électorale sur l’ancienne star du football George Weah, avec pour défi de s’attaquer à la pauvreté et à la corruption.

Joseph Boakai, 79 ans, a été investi lundi 22 janvier à Monrovia lors d’une cérémonie organisée au parlement de la capitale Monrovia à 10h00 (10h00 GMT) en présence de plusieurs dirigeants étrangers et de délégations diplomatiques.

Vétéran de la politique libérienne, vice-président de 2006 à 2018 sous la présidence de Ellen Johnson-Sirleaf et serviteur de l’État pendant plus de quarante ans, il a remporté au second tour la présidentielle en novembre, avec 50,64 % des voix, contre 49,36 % pour son adversaire. Boakai a déjà 40 ans d’expérience politique derrière lui.

Le nouveau président entre en fonction alors que le pays ouest-africain de cinq millions d’habitants, en quête de stabilité après des années de guerres civiles et une épidémie d’Ebola, est confronté notamment à la corruption et à un niveau élevé de pauvreté.

- Publicité-

Comme durant sa campagne, M. Boakai a rappelé que la lutte contre la corruption sera l’un de ses combats et indiqué qu’il allait mettre en place un plan pour une transition « douce et pacifique ». Il a aussi dit qu’il mènerait une réforme « radicale » de la sécurité et de la justice et ferait respecter l’Etat de droit.