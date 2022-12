« Les joueurs ont démontré qu’ils étaient des vrais guerriers », Song après l’élimination du Cameroun

Le sélectionneur du Cameroun a réagi à l’élimination des Lions Indomptables de la Coupe du monde 2022. Et Rigobert Song a félicité ses joueurs qui ont montré du caractère dans ce tournoi.

Le Cameroun ne rejoindra pas le Sénégal et le Maroc en huitième de finale de la Coupe du monde 2022. Les Lions Indomptables sont éliminés de la compétition après leur match de ce vendredi dans le groupe G. Victorieux du Brésil déjà qualifié, les Camerounais font les frais du résultat de l’autre match entre la Serbie et la Suisse.

Qatar 2022 Match à venir Fifa Coupe du Monde Pays-Bas - - USA Fifa Coupe du Monde Argentine - - Australie Fifa Coupe du Monde France - - Pologne Fifa Coupe du Monde Angleterre - - Senegal Derniers Résultats Fifa Coupe du Monde Cameroun 1 0 Brésil Fifa Coupe du Monde Serbie 2 3 Suisse Fifa Coupe du Monde Corée du Sud 2 1 Portugal Fifa Coupe du Monde Ghana 0 2 Uruguay

En effet, avec seulement deux points au compteur avant le coup d’envoi, les hommes du sélectionneur Rigobert Song devraient battre les Auriverdes et espérer que la Serbie remporte son match contre la Suisse pour se qualifier pour le prochain tour. Un scénario réalisé à moitié avec la Suisse qui a battu la Serbie, reléguant du coup les camerounais à la troisième place au classement, synonyme d’élimination.

En zone mixte après la rencontre, Rigobert Song s’est exprimé sur le parcours des Lions Indomptables dans ce tournoi. Et le sélectionneur des Lions Indomptables a félicité les siens qui sortent de cette compétition avec une victoire contre le Brésil, grand favori pour le sacre suprême.

« On avait dit qu’on était en train de monter en puissance. On a une jeune équipe. Je pense qu’on gagne en expérience. Les regrets, c’est dans le premier match qu’on peut les avoir. On avait eu des opportunités. Aujourd’hui, je suis fier de mes joueurs. Ils ont démontré qu’ils étaient des vrais guerriers », a confié Song au micro de BeIn sport.

« C’est une déception mais on l’a prend. Elle va nous permettre d’encore grandir. C’est une nouvelle génération, il faut qu’elle ait cet état d’esprit de compétiteurs. Aujourd’hui, ils l’ont démontré. Je suis fier d’eux. Cela fait parti du sport. On part avec des petits regrets parce qu’on pense qu’on aurait pu faire mieux (…) Je pense que nos supporters ne sont pas déçus, il faut les féliciter », a ajouté le technicien camerounais.