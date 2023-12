«Les évêques catholiques nigérians ne béniront pas les unions homosexuelles»

- Publicité-

La Conférence des évêques catholiques du Nigeria a déclaré que les Églises catholiques du pays ne béniraient pas les mariages homosexuelles.

Les évêques ont déclaré que la bénédiction de l’union homosexuelle est contraire à la loi de Dieu, aux enseignements de l’Église et à la loi du pays. Ils l’ont fait savoir dans une déclaration publiée et signée mercredi par le président de la conférence, Lucius Ugirji et le secrétaire, Donayus Ogun.

« La Conférence des évêques catholiques du Nigeria assure à l’ensemble du Peuple de Dieu que l’enseignement de l’Église catholique sur le mariage reste le même. Il n’y a donc aucune possibilité dans l’enseignement de l’Église de bénir les unions et les activités homosexuelles« , est-il écrit dans le communiqué relayé par la presse locale.

« Cela irait à l’encontre de la loi de Dieu, des enseignements de l’Église, des lois de notre nation et des sensibilités culturelles de notre peuple« , ont ajouté les évêques. Les prêtres ont cependant déclaré que la décision du pape François d’autoriser la bénédiction du mariage homosexuel avait été mal interprétée.

- Publicité-

Pour rappel, le patron du Vatican, dans un document publié lundi en plusieurs langues, a donné son autorisation pour la bénédiction des couples homosexuels et des couples « en situation irrégulière ».

« Il est possible de bénir les couples en situation irrégulière et les couples de même sexe, sous une forme qui ne doit pas être fixée rituellement par les autorités ecclésiales, afin de ne pas créer de confusion avec la bénédiction propre au sacrement du mariage », est-il écrit dans le communiqué.